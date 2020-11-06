Rize'de uyuşturucu operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde uyuşturucu ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik çalışmalar kapsamında 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operayonda, 5 gram esrar, 1 gram metamfetamin, 6 sentetik uyuşturucu hap ile uyuşturucu kullanımına yarayan aparat ele geçirildi.

Ekipler tarafından 3 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu ticareti yapmak" iddiasıyla adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.