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        Haberler Gündem 3. Sayfa Rize'de silahlı kavga: 3 yaralı - En son haberler

        Rize'de silahlı kavga: 3 yaralı

        Rize'de bilinmeyen bir sebeple çıkan kavgada silahla ateş edilmesi üzerine 3 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 19:39 Güncelleme: 20.03.2024 - 19:41
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        Rize'de silahlı kavga: 3 yaralı
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        Rize'de çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. Mermerdelen Mahallesi'nde 1'i kadın 4 kişi arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.

        Fotoğraf: AA

        Kavga sırasında silahla ateş edilmesi üzerine, bu kişilerden 3'ü çeşitli yerlerinden yaralandı.

        Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastanelere sevk edildi.

        Fotoğraf: AA

        Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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