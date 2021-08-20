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Rize'de sağanak nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı

Rize'de etkili olan sağanak, bazı iş yerlerinde su baskınlarına yol açtı. Bazı cadde ve sokaklarda da su birikintileri oluştu

20.08.2021 - 20:19 | Güncelleme: ABONE OL
Rize'de sağanak esareti! İş yerlerini su bastı - Haberler
Rize'de sağanak esareti! İş yerlerini su bastı
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AA

Kent merkezinde öğle saatlerinde başlayan yağmur, akşama doğru şiddetini artırdı. Merkeze bağlı bazı mahallelerde etkili olan sağanak nedeniyle mazgalların tıkanması sonucu bazı iş yerlerinde su baskınları meydana geldi.

AA'da yer alan habere göre bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Öte yandan, Gülbahar Mahallesi Dağ Dibi yolunda da oluşan su birikintileri sürücülere zor anlar yaşattı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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