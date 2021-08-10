İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ilde artan vaka sayısı nedeniyle hastanelerdeki normal servis yatakları ve yoğun bakım alanlarının kapasitelerinin zorlandığı belirtildi.
AA'nın haberine göre, insanların zorda kalmadıkça bu ortamda hastaneye gitmeyi tercih etmediği vurgulanan açıklamada, gelinen son noktada ise hastanelerde ciddi kalabalık oluştuğu aktarıldı.
Açıklamada, hem sağlık hizmetine çok daha fazla ihtiyacı olan ağır ve zor durumdaki hastalara yer açarak daha iyi hizmet sunabilmek hem de hastane ortamlarını son günlerde artan vaka sayılarının akabinde yüksek riskli bulaşıcı ortamlara dönüştürmemek amacıyla zorda kalınmadıkça hastanelere başvurulmaması talep edildi.
Hastanelerde, 12 Ağustos Perşembe gününden itibaren sadece Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) veya 182 numaralı hat üzerinden randevu alanların muayene olabileceğine dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bunların yanı sıra oluşabilecek her tür acil durumlarda, yine kanser tedavisi, gebe takibi ve benzeri gibi durumlarda sunulan hizmette herhangi bir kesinti söz konusu olmayacaktır. Bu gibi durumlarda hastanelerimizin bütün imkanlarıyla 24 saat esaslı vatandaşımızın hizmetine açık olduğu bilinmelidir. Aile hekimlerimiz ise ellerinden geldiğince vatandaşlarımıza kesintisiz hizmet vermeye devam edecekler. Kovid-19 vakalarının hızla tırmandığı bu zor günlerde kıymetli vatandaşlarımıza daha iyi hizmet verebilmek için mecbur kaldığımız kısıtlamalardan dolayı vatandaşlarımızdan anlayış ve hoşgörü bekliyoruz."
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