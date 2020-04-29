Rize'de okuyan yabancı uyruklu öğrencilerin aileleri Türkiye'ye minnettar

29 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinde eğitimlerini sürdüren 460 yabancı uyruklu öğrencilerden 150'si, çeşitli nedenlerle Kovid-19 salgını sürecinde ülkelerine dönemedi.
Rize Uluslararası Öğrenci Derneği (RİUDER),bu 150 öğrencinin yaşadığı toplam 30 evde ihtiyaç tespiti yaptı. Rize Valiliği ve Türk Kızılay ile yürütülen kampanyayla öğrencilerin eksikleri giderildi.
Ramazan ayı nedeniyle bir işletme ile anlaşan RİÜDER öğrencilerin yemek ihtiyacını karşıladı. Bazı aileler ise öğrencilerin günlük yemek ihtiyaçlarını kendi evlerinde yapıp öğrencilere götürerek yardımlaşmaya destek verdi.
Maddi anlamda sıkıntıda olan öğrencilere destek sağlanırken uzaktan eğitimde zorlanan öğrencilere de teknolojik destek sağlandı.
Öğrencilerin durumdan haberdar olan aileleri, çocuklarına sahip çıkan Türkiye'ye ve devlet yetkililerine, çektikleri görüntülerle teşekkür mesajı yayınladı.
RİÜDER, görüntüleri bir araya getirerek sosyal medya hesabından paylaştı.
Görüntülerde Ürdün, Uganda, Endonezya, Gana, Lübnan, Burkina Faso ve Kosova gibi pek çok ülkeden ailelerin, "Teşekkürler Türkiye, teşekkürler Rize" ifadeleriyle duygularını dile getirdiği görülüyor.
RİÜDER Başkanı Hüseyin Kanbur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgını sürecinde kentteki yabancı öğrencilerin psikolojik ve sosyal ihtiyaçlarını tespit ettiklerini; buna göre çalışma yürüttüklerini belirtti.
Rize'de yaklaşık 150 yabancı öğrencinin çeşitli sorunlarla karşılaştığını tespit ettiklerini aktaran Kanbur, "Amacımız onların Türkiye'de çektiği sıkıntılara yardımcı olmak. Onlara kardeş olmak, bir ağabey misali elimizi açmak. Kovid-19 salgınında uluslararası öğrencilerin daha fazla mağduriyet yaşadığını fark ettik. Maddi sıkıntı nedeniyle ülkelerine gidemeyip burada kalmak zorunda kaldılar. Evlerinden çıkamıyorlar." diye konuştu.
Kanbur, "Onların her türlü problemleri ile ilgileniyoruz. Evlerinde sıcak yemek ve farklı desteklerimiz oluyor. Öğrencileri bu zor günlerde sıkıntıda kalsın istemiyoruz." dedi.
Öğrencilerin de bunları aileleriyle paylaştığını belirten Kanbur, "Aileleri bu yaklaşım karşısında video çekerek evlatlarına göndermiş. Videoda Türkiye'nin sahip çıkmasından duydukları memnuniyeti aktardılar. Bu memnuniyet elbette bizi daha çok motive etti." ifadelerini kullandı.
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