Rize'de okullar tatil edildi

AA

Rize’de yoğun kar yağışı nedeniyle bugün eğitim ve öğretime ara verilmişti.

Kar yağışı bazı ilçelerde etkisini azaltırken Fındıklı, Ardeşen, Çamlıhemşin, Hemşin, Çayeli, Güneysu, İkizdere ilçesinde sürünce Rize Valiliği tarafından bu ilçelerde eğitim ve öğretime ara verildiği duyuruldu. Rize Valiliği’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Fındıklı, Ardeşen, Çamlıhemşin, Hemşin, Çayeli, Güneysu, İkizdere ilçelerimiz için eğitim-öğretime verilen aranın 1 gün (18.01.2022) süreyle uzatılmasına ayrıca hamile ve engelli kamu personelinin idari izinli sayılmasına, merkeze bağlı taşımalı eğitim ve merkeze bağlı köy okullarında eğitim-öğretime 1 gün süreyle (18.01.2022) ara verilmesine karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.