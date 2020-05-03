Rize'de muhtar ve eşi ile akrabasını silahla öldüren kişi ölü bulundu

Alınan bilgiye göre, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada, Şehitlik köyü muhtarı Osman, eşi Bahriye ve akrabaları Şerife Dalyanoğlu'nu tabancayla vurduktan sonra kaçan H.D'nin cesedi, jandarma ekiplerince köydeki dere yatağında bulundu.

Tabancayla vurulmuş halde bulunan ve intihar etmiş olabileceği düşünülen H.D'nin cesedi, savcının olay yeri incelemesinin ardından otopsi için Rize Adli Tıp Kurumu Şube Müdürlüğüne gönderilecek.

Şehitlik köyü muhtarı Osman Dalyanoğlu (51) ile arazi anlaşmazlığı yaşadığı iddia edilen akrabası H.D. (47) arasında dün kavga çıkmıştı. H.D, tabancayla Osman, eşi Bahriye ve akrabaları Şerife Dalyanoğlu'na ateş etmişti.

Çift olay yerinde, yaralanan Şerife Dalyanoğlu tedavi altına alındığı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetmişti.