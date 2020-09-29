Rize'de kumar oynadığı tespit edilen 19 kişiye para cezası

AA

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, yetkililerce yapılan denetimlerde, Fındıklı ve Kalkandere'de toplam 19 kişinin kumar oynadığının tespit edildiği belirtildi.

Şahısların kağıtları imha etmeye çalıştığı kaydedilen açıklamada, "Gerekli önlemlerin alınmasının ardından 19 kişi hakkında kumar oynamak ve sosyal mesafeyi ihlalden idari para cezası uygulanmıştır. Ayrıca Cumhuriyet Başsavcılığınca adli işlemler için süreç başlatılmıştır." ifadesine yer verildi.