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Rize'de küçük boyda avlanan 30 ton balığa el konuldu

Rize'de, küçük boyda avlanan 30 ton hamsiye, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince el konuldu. İlgililere toplam 50 bin lira idari para cezası kesilirken, ruhsatlarına da bir ay süreyle el konuldu

Giriş: 23.01.2023 - 16:40 | Güncelleme: ABONE OL
Rize'de küçük boy 30 ton balığa el konuldu
AA

Rize'de, küçük boyda avlanan 30 ton balığa el konuldu, para cezasının yanında ruhsatlarına da el konuldu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nca izin verilen boyutların altında balık avlanmasının yasaklanması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında Rize ve Hopa Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince teknelere yönelik denetim gerçekleştirildi.

Kontrollerde yasal boy sınırının altında avlanan 30 ton hamsiye el konuldu, ilgililere toplam 50 bin lira idari para cezası kesildi ve ruhsatlarına bir ay süreyle el konuldu. Açıklamada, denizde ve karada balık çıkarma noktalarındaki denetimlere devam edildiği kaydedildi.​​​​​​​

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