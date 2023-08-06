Rize'de kepçenin çarptığı 2 yaşındaki kız çocuğu öldü

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Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Pekmezli Köyünde özel bir çay fabrikasında kepçe ile çalışan A.Ö (26), bu sırada fabrikanın bahçesinde oynayan 2 yaşındaki yeğeni G.Ö'ye çarptı.

Yaralanan küçük kız, yakınları tarafından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

G.Ö. burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Küçük kızın cenazesi, otopsi için Rize Adli Tıp Kurumu Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.