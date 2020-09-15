Rize'de karantina kurallarına uymayan 3 kişi hakkında işlem yapıldı

AA

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Vali Kemal Çeber'in, salgın sürecinde karantina, sosyal mesafe ve maske kurallarına uymayanların takibinin hassasiyetle yapılması yönünde talimat verdiği hatırlatıldı.

Bu kapsamda önlemler alındığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Uygulama noktasında yapılan kontroller sonucu karantinada olması gereken 3 kişi yakalanmış, Kredi ve Yurtlar Kurumu Yeşilçay Öğrenci Yurdu'na yerleştirilmiştir. Bu kişiler hakkında idari para cezası kesilmiş, savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur. Kişilerin karantinada bulunacağı süre içerisinde yapılacak masraflar kendilerinden tahsil edilecektir."