Rize'de kamyonet uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı

Kenan Yılmaz yönetimindeki 53 KA 778 plakalı kamyonet, İkizdere ilçesine bağlı Anzer Ballıköy Hamurluk mevkisindeki karla kaplı yolda yaklaşık 100 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine AFAD koordinesinde jandarma, İkizdere Arama Kurtarma ve sağlık ekiplerince araçtakilere ulaşılması için çalışma başlatıldı.

Yaralı sürücü ile Recep Ali Şinaforoğlu, yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu sedyeye konulup halat yardımıyla çekilerek yola çıkarıldı.

Ambulansla Rize Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.