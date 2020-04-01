Rize'de kamyonet uçuruma devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Yolüstü köyünde, Ümit Yaşar Sağıroğlu (34) yönetimindeki 53 DY 870 plakalı kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 25 metre yükseklikten, yaş çay bahçesine devrildi.

Kazada, sürücü Sağıroğlu olay yerinde hayatını kaybetti, araçta bulunan Mustafa Soykan (55) yaralandı.

Sağlık ekiplerince Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Soykan'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.