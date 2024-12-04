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        Haberler Gündem Güncel Rize'de kamulaştırma bedeline tepki | Son dakika haberleri

        Rize'de kamulaştırma bedeline pankartlı tepki

        Rize'de kamulaştırılan evi için gerçek değerinden az para verildiğini iddia eden Sezer Kabil adlı vatandaş, tepkisini evine astığı pankartlar ile gösterdi. Dairesinin bulunduğu muhitte daire fiyatlarının 3 milyon TL'den başladığını ancak kendilerine 200 bin TL verildiğini söyleyen Sezer Kabil, "Şu an mağduruz. 200 bin lira bir para yatırmışlar. Ne olacağını biz de bilmiyoruz, bekliyoruz. Mahalledeki herkesi mağdur etmişler, çok az bir para vermişler. Bizim mahkeme çok uzadı, 10 yıldır falan zaten bekliyoruz" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04.12.2024 - 15:08 Güncelleme: 04.12.2024 - 15:08
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        Rize'de kamulaştırma bedeline tepki
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        Rize merkezi Salarha beldesiyle bağlayan 2 bin 958 metre uzunluğundaki Salarha Tüneli'nin açılması ile kent merkezinde yer alan bağlantıları da yapılmaya başlandı. Salarha Tüneli'nin merkez tarafında yer alan Çamlıbel Mahallesi Laleli Caddesi üzerindeki yolda da genişletme çalışmaları başlatıldı.

        İHA'nın haberine göre, projede yola denk gelen binalar ise Karayolları tarafından kamulaştırıldı. Ailesine ait ev kamulaştırılan Sezer Kabil, dairelerine 200 bin TL fiyat biçildiğini belirterek, bu duruma tepki gösterdi. Kabil, tepkisini ise dairesine pankart asarak dile getirdi.

        Sezer Kabil, "10 yıldır bize mahkeme kararıyla çıkın diye sürekli kağıtlar geldi. Biz de korktuk çıktık. Yani ilk ne zaman gideceklerini bilmiyorduk, bu süreç uzadı. Mahkemeler uzadı. Bize bankaya şubat ayında 200 bin lira bir para yatırmışlar. Evimizin çok altında bir değer. Bu mahallede şu an en kötü binalar 3-4 milyon ama bize sadece 200 bin liraya yatırdılar. Bir ikinci dava daha var, onun sonuçlanmasını bekliyoruz. Yine çok bir şey yatırmayacaklar" dedi.

        Evin mahkeme sürecinin devam ettiğini ancak mahallede birçok kişiye aynı şekilde az para yatırıldığını öğrendiklerini dile getiren Kabil, "Yeriyle Rize merkezin tam ortasında bir daire. En az 3 milyon yapması gerekiyor. Ama şu an mağduruz. 200 bin lira bir para yatırmışlar. Ne olacağını biz de bilmiyoruz, bekliyoruz. Avukatlar bize 'Çok bir şey beklemeyin' diyor. Çünkü mahalledeki herkesi mağdur etmişler, çok az bir para vermişler. Bizim mahkeme çok uzadı, 10 yıldır falan zaten bekliyoruz" diye konuştu.

        Dairelerine karşılık aldıkları 200 bin TL ile bir dairenin bir yıllık kirasını ancak verebileceklerini kaydeden Kabil, "Beş yıl önce falan buradan komple çıktık, köye yerleştik. Köye gidip çıkıyorum mecbur. Burada evimiz olsaydı dururduk, en kötü kiraya vermiş olurduk. Verdikleri 200 bin TL ile belki de 12-13 ay ancak kira ödeyebilirsin. O da iyi kötü bir daire yani" şeklinde konuştu.

        Yaşadıkları mağduriyete pankartla dikkat çekmek istediklerini söyleyen Kabil, "Pankart benim uzun zamandır aklımdaydı aslında da şimdiye nasip etti. Bence işe yarayacağını düşünüyorum. Görenler oldu, tepki çekti. Şimdi bayağı bir tepki çekmeye başladı. Sonuçta ben hakkımı arıyorum, sadaka istemiyorum. Evimin değerini verin ya da ev karşılığı ev verin istiyorum" ifadelerini kullandı.

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