Rize'de kadınlar en güzel Laz böreğini yapmak için yarıştı

Ardeşen Belediyesince, Düğün ve Çok Amaçlı Salon'da, yöresel lezzetlerden Laz böreğinin ön plana çıkarılması amacıyla düzenlenen yarışmaya 20 kadın katıldı.
Yarışmacıların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla evde hazırladıkları Laz börekleri, jürinin beğenisine sunuldu.
Jüri üyelerinin görsel, sunum ve tadım olmak üzere 3 kategori üzerinden yaptığı değerlendirme sonucu, Hanife Kepenek birinci, Havva Hatipoğlu ikinci ve Nuriye Kal üçüncü oldu.
Tüm katılımcılara sertifika verilen yarışmada, ilk 3'e girenler ise altınla ödüllendirildi.
Ardeşen Kaymakamı Ufuk Özen Alibeyoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Karadeniz Bölgesi'nin zengin bir yemek kültürüne sahip olduğunu söyledi.
Bu yemek kültürünün başında "vazgeçilmez tatlı" Laz böreğinin geldiğini ifade eden Özen, "Bölgeye ilk gelenler bizim bildiğimiz börek zannediyor. Tadınca farklı bir tat olduğunu görüyorlar. Değerlerimizin bir kısmı unutulmaya yüz tutmuş. Maksat kültürümüzün unutulmadan yaşatılması." dedi.
Ardeşen Belediye Başkanı Avni Kahya ise ilk kez böyle bir yarışma düzenlediklerini belirterek, "Kültürümüzün yaşaması için bir şeyler yapmamız gerekiyor. Biz de bu anlamda Laz böreği yarışması yaptık. Laz böreğimizi inşallah Türkiye'ye sevdirmiş olacağız." diye konuştu.
Kahya, Laz böreği için coğrafi işaret belgesi başvurusunda bulunacaklarını bildirdi.
Yarışmada birinci olan Hanife Kepenek, yaşadığı mutluluğu dile getirdi.
Yarışmaya, Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Gürhan Yıldız, İl Kültür ve Turizm Müdürü Esra Alemdaroğlu, Türkiye Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı ve diğer davetliler katıldı.
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