Rize'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, Ardeşen-Çamlıhemşin kara yolunda, Muhammet Çepnioğlu yönetimindeki 53 AAG 680 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Funda Saral'ın kullandığı 61 JC 450 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle araçta sıkışan Çepnioğlu, itfaiye ekiplerinin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Çepnioğlu ile diğer sürücü Saral, Kaçkar Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.