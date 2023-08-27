Rize'de heyelanlar 5,5 milyon liralık zarara neden oldu - İş-Yaşam Haberleri

Rize'de heyelanlar 5,5 milyon liralık zarara neden oldu - İş-Yaşam Haberleri

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Çayeli ve Güneysu ilçelerinde önceki gün metrekareye düşen 206 kilogram yağışla birlikte bölgede taşkın ve heyelanlar yaşandı. Yağış nedeniyle debisi yükselen dereler taşınca, bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Heyelanda Çayeli ilçesi Kömürcüler Mahallesi'nde boş haldeki tek katlı 1 ev yıkılırken, AFAD ekiplerinin incelemesinin ardından çevre köylerde risk teşkil eden 8 ev tedbir amacıyla boşaltıldı. Evlerden tahliye edilenler, güvenli bölgelere alındı. Sel nedeniyle 5 köy yolu ulaşıma kapanırken, park halindeki boş 1 cip de selde sürüklendi. Sağanak nedeniyle Güneysu Deresi'nin yükselmesi sonucu Rize-Güneysu yolunun 4'üncü kilometresinin bir kısmı çöktü. Yolda 3 metre derinliğinde çukur oluştu.

45 AYRI NOKTADA İNCELEMELER YAPILDI

Yağmurun etkisini yitirmesinin ardından hasar tespit çalışmalarına başlandı. AFAD koordinesinde sürdürülen çalışmalarda; ilk belirlemelere göre, 45 ayrı noktada yapılan incelemelerde hasar gören iki ilçedeki 16 konutun nakline karar verildi. Zarar tespit çalışmalarının tamamlandığı Çayeli ilçesinde konut, iş yeri ve araçlarda toplam 5 milyon 556 bin 500 lira maddi hasar meydana geldiği belirlendi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı ekiplerin Çayeli ilçesindeki çay bahçelerinde yaptıkları hasar tespit çalışmalarında; 148 üreticiye ait 92,4 dekar bahçede hasar olduğu tespit edildi. Ayrıca heyelan nedeniyle bir kişinin 8 arı kovanının telef olduğu kaydedildi.

Bu arada, göçük sonucu ulaşımın karşı yönden sağlandığı Rize-Güneysu kara yolunda güvenlik önlemlerinin arttırıldığı, yolun onarımına kısa sürede başlanacağı belirtildi.