Rize'de heyelan nedeniyle 4 ev tedbir amaçlı boşatıldı

İlçeye bağlı Çayırdüzü köyünde olası heyelanları önlemek amacıyla yol ile yamaç arasına duvar örme çalışması yürütüldü.

Ekiplerin akşam saatlerinde çalışmayı tamamlayarak bölgeden ayrıldığı sırada, heyelan meydana geldi.

Heyelan nedeniyle köy yolu ulaşıma kapanırken 4 ev tedbir amacıyla boşaltıldı.

Kapalı yolun ulaşıma açılması için çalışma başlatıldı.

Rize Valisi Kemal Çeber'in de yetkililerle görüşerek, köy yolunun bir an önce açılması ve duvarın tamamlanmasını istediği belirtildi.