Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Altay'ı ağırladı. Karşılaşmanın 12. dakikasında fair-play adına çok güzel bir an yaşandı.

Rizesporlu Fabricio'nun sakatlanarak kendisini yere bırakmasının ardından boş kalan ve gole gitme şansı olan Erhan Çelenk durdu ve topu taca attı.

Rizespor tribünleri, Altay forması giyen tecrübeli oyuncuya alkışlarla ve tezahüratlarla destek oldu.