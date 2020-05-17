Rize'de "drone" ile maske ve sosyal mesafe denetimi yapılıyor

Rize İl Emniyet Müdürlüğünce, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında getirilen sokağa maskesiz çıkma yasağı kapsamında "drone" ile havadan denetim yapılıyor.
Polis ekipleri, Atatürk ve Cumhuriyet caddelerinde, maske kullanımı ve sosyal mesafe denetimi yaptı. "Maskemle Güvendeyim" adı verilen denetimlerde ekipler, drone ile de havadan kontrollerini sürdürüyor.
İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, Rize'de sokağa maskesiz çıkma yasağı getirildiğini anımsattı.
Ekiplerin sokak ve caddelerde devriye gezerek denetimlerini sürdürdüğü belirten Gökduman, "Alınan kararın etkin uygulamasını sağlamak amacıyla drone ile havadan denetim yapılıyor. Bu tespitleri yaptıktan sonra maske takmayan, yanlış takan ve sosyal mesafe kuralına uymayan vatandaşlarımıza cezai işlem uygulayacağız." dedi.
Gökduman, kentte alınan kararlara uymayanlara 3 bin 150 lira idari ceza verileceğini söyledi.
Kentte Kovid-19 ile mücadelede etkin ve güzel çalışmalar yürütüldüğüne işaret eden Gökduman, bugüne kadar ilde sorun yaşamadıklarını, bunun da vatandaşların devletin aldığı kararlara uymasından kaynaklandığını vurguladı.
Rize'de şimdiye kadar koronavirüsle ilgili kararlara uymayan 65 yaş üstü 170 kişiye işlem yaptıklarını bildiren Gökduman, şunları kaydetti:
"20 yaş altı 135 kişi, sosyal mesafeye uymayan 344 kişi, ayrıca 41 işletme hakkında işlem yapıldı. Genelde sosyal mesafe kuralına uymayanlar ön plana çıkıyor. 65 yaş üstü vatandaşlarımız evde sıkılıyor. İhbar üzerine dışarıda tespit ettikten sonra işlem yapıp kendi aracımızla evlerine bırakıyoruz. Kendilerine gerekli açıklamaları yapıyoruz. 20 yaş altı da aynı şekilde. Onlara da aynı şekilde işlemlerimizi yapıyoruz."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!