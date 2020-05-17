Rize'de "drone" ile maske ve sosyal mesafe denetimi yapılıyor

AA

Rize İl Emniyet Müdürlüğünce, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında getirilen sokağa maskesiz çıkma yasağı kapsamında "drone" ile havadan denetim yapılıyor.

Polis ekipleri, Atatürk ve Cumhuriyet caddelerinde, maske kullanımı ve sosyal mesafe denetimi yaptı. "Maskemle Güvendeyim" adı verilen denetimlerde ekipler, drone ile de havadan kontrollerini sürdürüyor.

İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, Rize'de sokağa maskesiz çıkma yasağı getirildiğini anımsattı.

Ekiplerin sokak ve caddelerde devriye gezerek denetimlerini sürdürdüğü belirten Gökduman, "Alınan kararın etkin uygulamasını sağlamak amacıyla drone ile havadan denetim yapılıyor. Bu tespitleri yaptıktan sonra maske takmayan, yanlış takan ve sosyal mesafe kuralına uymayan vatandaşlarımıza cezai işlem uygulayacağız." dedi.

Gökduman, kentte alınan kararlara uymayanlara 3 bin 150 lira idari ceza verileceğini söyledi.

Kentte Kovid-19 ile mücadelede etkin ve güzel çalışmalar yürütüldüğüne işaret eden Gökduman, bugüne kadar ilde sorun yaşamadıklarını, bunun da vatandaşların devletin aldığı kararlara uymasından kaynaklandığını vurguladı.

Rize'de şimdiye kadar koronavirüsle ilgili kararlara uymayan 65 yaş üstü 170 kişiye işlem yaptıklarını bildiren Gökduman, şunları kaydetti:

"20 yaş altı 135 kişi, sosyal mesafeye uymayan 344 kişi, ayrıca 41 işletme hakkında işlem yapıldı. Genelde sosyal mesafe kuralına uymayanlar ön plana çıkıyor. 65 yaş üstü vatandaşlarımız evde sıkılıyor. İhbar üzerine dışarıda tespit ettikten sonra işlem yapıp kendi aracımızla evlerine bırakıyoruz. Kendilerine gerekli açıklamaları yapıyoruz. 20 yaş altı da aynı şekilde. Onlara da aynı şekilde işlemlerimizi yapıyoruz."