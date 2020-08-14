Rize'de cuma namazı yağmur altında kılındı

Açık havada namaz kılmak için gelen vatandaşlar, sosyal mesafeye uyarak yanlarında getirdikleri seccadeleri serip caminin dışında saf tuttu. Öğleden önce başlayan yağmur, namaz sırasında etkisini artırarak sağanağa dönüştü.

Bazıları yanlarında getirdikleri şemsiyelerin altında namazını kılarken, kimileri ise iş yerlerinin önünde namazlarını eda etmeye çalıştı.

Su birikintilerine rağmen bazı vatandaşların yerlerini değiştirmediği görüldü.

Namaz öncesinde cemaattekilerin saf tutarken, sosyal mesafeye uydukları ve maskelerini taktıkları gözlendi.