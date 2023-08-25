Rize'de şiddetli yağış nedeniyle 8 ev tedbir amacıyla boşaltıldı
Şiddetli sağanak yağış Rize'de taşkınlara yol açtı. Kentte toprak kaymaları da meydana geldi. 8 evin tahliye edildiği Çayeli ilçesinde birçok noktada da önlemler alındı
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Rize'nin Çayeli ilçesinde etkili olan şiddetli yağış sonrası 8 ev tedbir amacıyla boşatıldı, 24 kişi bulundukları yerden tahliye edildi.
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AA'da yer alan habere göre kentte gece saatlerinde başlayan yağış sonrası ilçede ufak çaplı toprak kaymaları meydana gelirken bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
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Madenli, Şairler ve Aşıklar Deresi'nin suları yükseldi.
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Yalı Mahallesi'nde dere taşarak yola rüsubat taşıdı, İshakoğlu İlkokulu bahçesini su bastı. İlçede 5 köy yolu ulaşıma kapandı.
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Bölgeye gelen AFAD ekiplerinin incelemesinin ardından 8 ev tedbir amacıyla boşaltılarak çevrelerinde güvenlik önlemi alınırken, 24 kişi tahliye edildi.
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Çevre ilçelerden gelen belediye ile İl Özel İdaresi ekipleri iş makineleriyle yol açma çalışmalarına başladı.
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