Rize'de çığ düştü! 2 ev hasar aldı

Rize'de çığ düşen 2 ev hasar gördü
Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı Ovit Yaylası'nda çığ düşmesi sonucu 2 ev hasar gördü
Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı Ovit Yaylası'nda çığ düşmesi sonucu 2 ev hasar gördü. Çığ sonrası hasar gören evler kar motoru ile bölgede gezinti yapan vatandaş tarafından görüntülendi.
DHA'nın haberine göre ilçeye bağlı 2640 rakımlı Ovit Yaylası'nda çığ düştü. Çığ sonucu yaylada bulunan 2 boş ev kar altında kalıp hasar gördü.
Bölgede kar motoru ile gezinti yapan bir vatandaş çığ sonucu hasar gören evleri görüntüledi.
Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde; hasar gören evler ve inşaat malzemelerinin etrafa saçıldığı anlar yer aldı.