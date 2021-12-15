Rize'de bir ortaokul tedbir amaçlı boşaltıldı

AA

Boğaz Mahallesi'ndeki beş katlı okulda sıva ve zemin çatlakları oluştu. Okul idaresi yaşanan bu durum üzerine tedbir amacıyla okulu boşaltarak öğrencileri evlerine gönderdi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bilgi verilmesinin ardından okulda ekiplerce inceleme yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, İl Özel İdaresi mühendisleri tarafından yerinde incelemeler yapıldığı ve gerekli tespitlerin tamamlandığı belirtildi.

Açıklamada, "Binanın taşıyıcı sisteminde (kolon, kiriş,döşeme) herhangi bir çatlak oluşmadığı, duvar yüzeylerinde meydana gelen çatlakların sıva çatlağı olduğu, zemin granit kaplamasında meydana gelen kabarmaların ise granitin genleşmesinden dolayı oluştuğu tespit edilmiştir. Ayrıca bina temel altı fore kazık sistemli olup günümüz teknolojisine uygun şekilde tüm güvenlik hususlarına dikkat edilerek okul binası inşa edilmiştir." değerlendirmesine yer verildi.

Binanın yeni teknoloji ile yapıldığı da vurgulanan açıklamada, "Binanın kullanılmasında herhangi bir sakınca olmadığı görülmüştür. Okulumuzdaki eğitim öğretim çalışmaları aksamadan devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Binadaki granit kabarmaları ve duvarlardaki sıva çatlaklarının aslına uygun şekilde yeniden yapılacağı da kaydedildi.