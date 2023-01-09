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Rize'de binada çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi

Rize'de bir binada çıkan yangında, dumandan etkilenen 3 kişi tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı

Giriş: 09.01.2023 - 00:16 | Güncelleme: ABONE OL
Rize'de binada çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi
Binada yangın çıktı! 3 kişi dumandan etkilendi
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AA

Merkeze bağlı İslampaşa Mahallesi'nde, 13 katlı bir binanın 7. katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle binanın içerisi dumanla doldu.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polisin güvenlik önlemi aldığı binaya giren itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

Yangın çıktığı sırada binada bulunan ve dumandan etkilenen 3 kişi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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