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Rize'de babalar ve çocukları tahta arabalarla yarıştı

Rize'nin Pazar ilçesinde, Formulaz Derneğince çocukların tahta arabalara ilgisini artırmak amacıyla etkinlik düzenlendi

Giriş: 29.11.2022 - 19:41 | Güncelleme: ABONE OL
Rize'de babalar ve çocukları tahta arabalarla yarıştı
Babalar ve çocukları tahta arabalarla yarıştı
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AA

İlçedeki özel bir okulda gerçekleştirilen etkinliğe babalarıyla katılan 12 çocuk, düz parkurda ailelerinin hazırladığı tahta arabaları sürdü.

Ana sınıfı öğrencisi çocukların yarışına, babaları tahta arabaları iterek destek verdi.

İzleyici öğrencilerin alkışları arasında yapılan yarışma sonunda dereceye girenlere altın hediye edildi.

Formulaz Derneği Başkan Yardımcısı Mesut Topal, gazetecilere, geleneklerini gelecek nesillere aktarmak istediklerini söyledi.

Çocukların güzel vakit geçirdiğini belirten Topal, "Çocuklarımız babaları ile beraber hazırladıkları tahta arabaları en güzel şekilde yarıştırdı. Asıl amacımız tahta araba kültürünü çocuklarımıza aktarmak. Bunu da başardığımızı düşünüyorum." dedi.

Fotoğraflar, AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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