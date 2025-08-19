Rize'de arı can aldı!

Rize'de arının soktuğu kişi hayatını kaybetti
Rize'de arının soktuğu 34 yaşındaki Hüseyin Gündoğdu hastanede hayatını kaybetti.
Giriş: 19.08.2025 - 20:40 Güncelleme: 19.08.2025 - 20:40
Rize'de merkeze bağlı Pazarköy köyünde Hüseyin Gündoğdu'yu (34) arı soktu.
Gündoğdu'nun yakınlarının durumu bildirmesi üzerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi.
Ekiplerce Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Gündoğdu, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
