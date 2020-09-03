Rize'de 2 bin 700 rakımlı yaylada kayık yaptı

AA

Dünya Doğayı Koruma Vakfı'nın, koruma altına alınması gereken 200 ekolojik bölge arasında gösterdiği, Türkiye'nin 3 bin 937 metreyle en yüksek dördüncü dağı olan Kaçkarlar, birçok yaylayı içerisinde barındırmasının yanı sıra 2 bin 500 rakımın üzerine ulaşabilen ziyaretçilerini doğal güzelliğiyle adeta büyülüyor.

AA'nın haberine göre yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde daha çok tercih edilen yaylalarda ziyaretçiler farklı alternatiflerle keyifli zaman geçiriyor.

Ziyaretçiler, genellikle Çamlıhemşin ilçesi sınırları içerisindeki Pokut, Sal ve Huser yaylalarını tercih ediyor. 2 bin 700 rakımlı Huser Yaylası'nda gün batımını ve sisin oluşturduğu manzarayı izlemek isteyenler yoğunluk oluşturuyor.

Yaylada özellikle sisin oluşturduğu bulutları izlerken salıncakta fotoğraf çektirmek isteyen ziyaretçiler, sıranın kendilerine gelmesini bekliyorlar.

"HUSER YAYLASI DIŞINDA BAŞKA HİÇBİR NOKTADA BU DENLİ BİR GÖRÜŞ AÇISI YOK"

Yaylada yöre mimarisine uygun işletmesinde çay ve mısır satan İsmet Kandemir, ziyaretçilerin işletmesinin önündeki salıncağın yanında kayık olabileceği önerisi üzerine, kayık yapmaya karar verdi.

Kayık için gerekli ahşap malzemeyi yaylaya ulaştıran Kandemir, buradaki yayla evinde yaklaşık bir haftada arkadaşları ile 3 metrelik kayık inşa etti.

Ziyaretçiler, Kandemir'in yaylanın zirve noktasına yerleştirdiği kayıkta manzaraya karşı fotoğraf çektiriyor.

Kandemir, ziyaretçilerin kendisine kayık yapmasını önerdiğini, arkadaşlarının yardımıyla bir haftada kayığı tamamladıklarını söyledi.

Yaz aylarının tamamını bölgede geçirdiğini anlatan Kandemir, Kaçkarlar'da Huser Yaylası dışında başka hiçbir noktada bu denli bir görüş açısı olmadığını belirtti.

Bulut denizi için fotoğraf tutkunlarının saatlerce nöbet tuttuğunu dile getiren Kandemir, "Salıncak vardı. İnsanlar fotoğraf çektirmek için bekliyorlardı. Ziyaretçiler, 'neden kayık olmasın? Sis denizine karşı güzel olur.' dediler. Biz de kayığın güzel olacağını düşündük. Burada kendi imkanlarımızla yaptık. Çok güzel olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

Kandemir, salıncakta ve kayıkta bir kare fotoğraf çektirmek için bekleyen çok kişi olduğuna işaret etti.

Yaylayı ziyaret edenlerden Ceren Yılmaz, "Dünyada eşi benzeri olmayan bir manzara var burada. Yolda biraz korktum ama buraya gelince değdiğini gördüm. Çok güzel bir manzara var" dedi.

Volkan Kibaroğlu ise Kovid-19 salgınından biraz olsun uzaklaşmak isteyen insanların yaylaları tercih ettiğini belirterek, "Burada huzur var, adeta cennetten bir köşe gibi. Burada bu manzarayı yakalamak istiyorlar. Gün batımını, sis denizini izleyebiliyorsunuz. Cennetten bir köşe ve insanlar bu güzelliği izlemeyi hak ediyor" ifadesini kullandı.