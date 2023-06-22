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Rize'de iki köyü bağlayan 149 metrelik köprünün bir kısmı çöktü

Rize'nde iki köyü birbirine bağlayan 149 metre uzunluğundaki köprünün bir kısmı çöktü. Çökme nedeniyle iki köy arasındaki bu güzergah ulaşıma kapandı

Giriş: 22.06.2023 - 19:21 | Güncelleme: ABONE OL
Rize'de 149 metrelik köprüde çökme
AA

Rize'nin Çayeli ilçesindeki Büyükdere Deresi üzerinde 2007'de inşa edilen, Maltepe ile Güzeltepe köylerine ulaşımı sağlayan 8 metre genişliğinde ve 18 metre yüksekliğindeki köprünün bir kısmı çöktü.

Çökme nedeniyle iki köy arasındaki bu güzergah ulaşıma kapandı. Köprünün kullanılmaması için giriş ve çıkışına iş makineleri yardımıyla toprak döküldü, jandarma ekiplerince ise güvenlik önlemi alındı.

Maltepe Köyü Muhtarı Ali Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Köprünün bu hale gelmesinin sebebi, özel bir şirket tarafından aşırı derecede köprünün alt kısmından malzeme alınması. Dün akşam fazla değil, az bir yağmur yağmasına rağmen 3-4 saat içinde köprü çöktü" ifadelerini kullandı.

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