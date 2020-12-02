AA

Rize-Artvin Havalimanı inşaatında incelemelerde bulunan Vali Çeber, yetkililerden bilgi aldı. Çeber, incelemelerinin ardından pandemi sürecinin her şey gibi havalimanı inşaatını da etkilediğini söyledi.

Rize-Artvin Havalimanı dolgusunda zaman zaman 27-28 metre derinlikte deniz dibi akıntılarıyla mücadele edilerek dolgu yapıldığına işaret eden Çeber, çok özel teknikler uygulanarak çalışmaların devam ettiğini aktardı.

Çeber, pandemi sürecinde öncelikle insan sağlığı ve can güvenliğine önem verdiklerini belirterek, şöyle devam etti:

"İnşaat sözleşmesi 2022 yılı sonu itibarıyla yapılmıştı ama biz bu yıl sonunda bitirmeyi hedeflemiştik. Yeni pandemi tedbirleri ile birlikte 2021 yılı temmuz ayında açmayı hedefliyoruz. Şu anda geldiğimiz aşama altyapı inşaatlarında yüzde 85'lerdeyiz. Havalimanı inşaatının yüzde 90'dan fazlası altyapı inşaatı. Bir anlamda dolgu inşaatı. Üzerindeki inşaatlar havalimanı inşaatımızın yüzde 10'unu oluşturuyor. Üstyapı anlamında da yüzde 15'lere geldik."

"YILLIK 3 MİLYON YOLCU HEDEFLENİYOR"

Havalimanında yıllık 3 milyon yolcu kapasitesine ulaşmanın hedeflendiğini dile getiren Çeber, bu hedefe ulaşacaklarına inandığını kaydetti.

Vali Çeber, son bir yılda 17 büyükelçinin ziyaretlerine geldiğini de ifade ederek, şöyle konuştu:

"Hepsi bizden direkt uçuşlar talep etmeye başladı. Bunu değerlendirerek havalimanı yanında dolguya müsait 600 dönümlük alanın doldurularak sosyal, kültürel ve tamamen dinlenme amaçlı rekreasyon alanı olmasını talep ettik. Sayın Cumhurbaşkanımızın onayıyla iş kapsamına alındı. Yeni alanla birlikte altyapı inşaatımız yüzde 85'den 73'e gerilemiş gibi görünüyor ama bu, bize çok şey kazandıracak bir alan. Bitişinde de bir süre uzatımı olmayacak. Rize ve ülkemiz çok şey kazanmış oldu."

"DÜNYADAKİ EN GENİŞ GÖVDELİ UÇAKLARIN DAHİ İNEBİLECEĞİ BİR PİST"

İnşaatın üç vardiya şeklinde devam ettiğine dikkati çeken Çeber, "Yaklaşık 400 iş makinesi ile 600-700 işçi kardeşimiz pandemi kurallarına uygun olarak çalışıyor. Toplamda 85,5 milyon ton dolgu yapılıyordu. Yeni 600 dönüm ile 100 milyon tona çıktı. 3 bin metrelik pistimizin dolgusu 2 ay önce bitti. Bütün ağır iş makineleri oturum tamamlansın diye gidiş-gelişlerini orada yapıyor. Pist, dünyadaki en geniş gövdeli uçakların dahi inebileceği bir pist." değerlendirmesinde bulundu.

Çeber, havalimanını Karadeniz Sahil Yolu'na bağlama çalışmalarını başlattıklarını da belirterek, "Karadeniz Sahil Yolu'nu havalimanı yanında yukarı alıyoruz. Altından havalimanına ulaşımı sağlayacak seviyeli bir kavşak yapıyoruz. Havalimanımızın inşaatına entegre aynı tarihte bitmiş olacak." dedi.

Havalimanında kimlikli kentler kavramına önem verdiklerini kaydeden Çeber, "Havalimanının kentimizi yansıtmasını istedik. Havalimanına üstten bakınca girişi çay yaprağı şeklinde olacak. Havalimanımızın kulesi şekilleniyor ve çay bardağı şeklinde olacak. Son yaptığımız düzenleme ile terminal dış görüntüsünü klasik Doğu Karadeniz ve Rize mimarisini yansıtacak." ifadelerini kullandı.