Rize-Artvin Havalimanı'na büyük talep

AA

Rize-Artvin havalimanına uçak bileti aramaları yüzde 350 artış gösterdi.

İlk hafta Rize-Artvin Havalimanı’ndan yurt içi uçak bileti alan kişilerin en fazla uçtuğu destinasyon İstanbul oldu. Enuygun.com verilerine göre İstanbul’u Ankara, İzmir, Antalya ve Bodrum takip etti. Rize-Artvin Havalimanı’ndan yurt dışı uçak bileti alan alan yolcuların en fazla tercih etti destinasyonlar ise, Bakü, Kişinev, Lefkoşa ve Stuttgart oldu. Aynı verilerde yolcuların yüzde 70’inin yalnız seyahat etmeyi tercih ettikleri öne çıktı.

Enuygun Ticaret Direktörü Orkun Özkan, “Rize ve Artvin’e uçakla seyahat etmek isteyen yolcular, geçmişte Trabzon Havalimanı’na gitmek durumundaydı. Ancak söz konusu havalimanı, Rize merkezine 100 km, Artvin merkezine ise 226 kilometre uzaklıkta yer alıyordu. Şimdi açılan yeni Rize-Artvin Havalimanı ile bu mesafeler, Artvin Merkez’de 120 km, Rize Merkez’de ise 35 km uzaklığa inerek yolcuların zaman kaybını da en aza indirmiş oldu.” ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin deniz üzerine yapılmış ikinci havalimanı olma ayrıcalığına sahip Rize-Artvin Havalimanı, ilk hafta 8 bin 750 yolcuyu ağırladı. Havalimanından halen günde 3 kez İstanbul Havalimanı'na, 1 kez Ankara Havalimanı'na ve 1 kez de Sabiha Gökçen Havalimanı'na gidiş-dönüş seferi yapılıyor. Ancak uçuş gerçekleştiren hava yollarının ve uçuş sayılarının artması bekleniyor.