Rıza Kayaalp'ten altın madalya

İtalya’nın Roma kentinde düzenlenen Matteo Pellicone Ranking Serisi’nde grekoromen stil 130 kilogramda mindere çıkan milli güreşçi Rıza Kayaalp final müsabakasında karşılaştığı Azerbaycanlı rakibi Sabah Saleh Shariati’yi (4-0) yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

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