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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Rıza Erkut Yurdemi: Beşiktaş maçından da galibiyetle geleceğiz - Futbol Haberleri

        Rıza Erkut Yurdemi: Beşiktaş maçından da galibiyetle geleceğiz

        Kayserispor Asbaşkanı Rıza Erkut Yurdemi, Göztepe maçının ardından, "Şu anda sahada bambaşka bir Kayserispor var. İnşallah bunu böyle sürdüreceğiz. Beşiktaş maçından da galibiyetle geleceğiz" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.02.2025 - 19:23 Güncelleme: 23.02.2025 - 19:23
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        "Beşiktaş maçından da galibiyetle geleceğiz"
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        Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Kayserispor sahasında karşılaştığı Göztepe'yi 1-0 mağlup etti.

        "BEŞİKTAŞ MAÇINDAN DA GALİBİYETLE GELECEĞİZ"

        Maç sonu stadyum çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulunan Kayserispor Asbaşkanı Rıza Erkut Yurdemi, "Takımımıza kattığımız değerler sonucunda yönetimimizin üstün başarıları var. Futbolcu arkadaşlar çok formdalar, çok dinamikler. Hocamızın kan değişimi büyük bir moral oldu. Şu anda sahada bambaşka bir Kayserispor var. İnşallah bunu böyle sürdüreceğiz. Beşiktaş maçından da galibiyetle geleceğiz. Bütün toplumda yaşadıklarımıza, geçmişte yaşadıklarımıza rağmen dimdik bir Kayserispor var. Borçlarımızı da bitiriyoruz. Mayıs ayında yasağımız bittiğinde transferlerimizi de gerçekleştireceğiz. Bizi izlemeye devam edin" ifadelerini kullandı.

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