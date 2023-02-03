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Rıza Çalımbay’ın, Beşiktaş karnesi

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, kariyerinde 11 farklı takımın başında Beşiktaş’a karşı mücadele ederken 40 resmi müsabakanın sadece 7’sini kazanabildi.

Giriş: 03.02.2023 - 14:35 | Güncelleme: ABONE OL
Rıza Çalımbay’ın, Beşiktaş karnesi
İHA

Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında yarın Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek olan Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay'ın, rakibine karşı şansı tutmuyor.

Deneyimli çalıştırıcı, Göztepe, Denizli, MKE Ankaragücü, Eskişehirspor, Çaykur Rizespor, Mersin İdman Yurdu, Kasımpaşa, Antalyaspor, Trabzonspor, Konyaspor ve Sivasspor ile Beşiktaş’a rakip olduğu 40 resmi müsabakanın sadece 7’sini kazanabildi.

Bu maçlarda siyah-beyazlılar, Çalımbay'ın takımlarına karşı 23 galibiyet elde ederken, 10 maç ise beraberlikle sona erdi.

Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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