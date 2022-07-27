Süper Kupa finalinde Trabzonspor ile karşılaşacak olan Sivasspor çalışmalarına başladı. Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Bolu ve Avusturya kampının verimli geçtiğini söyleyerek sözlerine başlayan Çalımbay, “Hem Bolu kampı hem de Avusturya’daki kamp mükemmel geçti. Çalışma açısından süperdi, herkes neşeli bir şekildeydi. Oynadığımız hazırlık maçlarını da çok iyi şekilde bitirdik. Mükemmel bir hazırlık dönemi geçirdik” dedi.
"MUTLAKA TRANSFER YAPMALIYIZ"
Transfer çalışmaları ile ilgili yöneltilen soruya ise Çalımbay, şu yanıtı verdi:
“Transfer konusunda herkes bir uğraş veriyor. Ortada bir gerçek var, bizim iyi bir kadro kurmamız lazım. İyi oyunculardan kurulu bir kadro kurmamız gerekiyor ki biz hem Avrupa hem de Türkiye’de gidelim. Benim en çok istediğim şeylerden bir tanesi de Süper Kupa. Onu en iyi şekilde bitirmemiz gerekiyor. Bu da Sivas tarihinde hiç olmamış bir şey. Türkiye’de iki tane takımın Süper Kupa oynaması müthiş bir şey, kulüp için de büyük bir şans. Bu maçtan önce mutlaka transfer yetiştirmemiz gerekiyordu ama yeni transferlerimizin olacağını zannetmiyorum bu maçtan önce. Bu biraz bize sıkıntı olabilir. Ben takımıma güveniyorum, mükemmel de çalıştık, çok iyi bitirmek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Bizim mutlaka oyuncu almamız gerekiyor. Bizi hem ligde hem de Avrupa’da taşıyacak oyuncular almamız gerekiyor. Başta büyük takımlar olmak üzere gerçekten iyi transferler yapılıyor. Ben geçen seneki gibi sıkıntı yaşamak istemiyorum. Biran önce transfer yapmalıyız. Ben çok isterdim o alacağımız arkadaşların hazırlık dönemine katılmalarını. Murat Paluli, Robin ve Karol’u transfer ettik.”
"KAPASİTEMİZİN ÜSTÜNE ÇIKACAĞIZ"
Deneyimli teknik direktör, Trabzonspor ile oynayacakları Süper Kupa maçına kazanmak için çıkacaklarını belirtti. Çalımbay, “Biz Trabzonspor maçında elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Kapasitemizin üstüne çıkacağız. Süper Kupa’yı iyi bir şekilde bitirmek için ne gerekiyorsa yapacağız” ifadelerini kullandı.
Çalımbay son olarak, bir gazetecinin “Galatasaray’dan Morutan’a talip oldunuz. Transfer ne durumda” şeklindeki sorusuna; “Biz Morutan’ı istedik. Galatasaray ile aynı yerde kamp yapıyorduk, hazırlık maçlarını izledim. Başkanla da konuştuk. Bizim başkanımız da konuştu. Bence bir sorun yok ama başka bir sporun var onu da çözeceklerine inanıyorum. İnşallah çözerler. Bizim bir kere forvet arkası bir oyuncuya kesinlikle ihtiyacımız var. İnşallah olur, olmaması için bir neden yok” yanıtını verdi.
ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık bir buçuk saat sürdü. Koşu ile başlayan antrenman ısınma çalışmaları ile devam etti. Daha sonra 5'e 2 top kapma çalışması yapan kırmızı-beyazlılar, yarım sahada çift kale maçla idmanını tamamladı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!