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Rıza Çalımbay’dan ayrılık sinyali: Yarın açıklayacağım

Kayserispor ile sahasında 1-1 berabere kalan DG Sivasspor’da Teknik Direktör Rıza Çalımbay maçın ardından konuştu. Sivasspor’daki geleceği hakkında yöneltilen soruya Çalımbay, “Yarın ben toplantı yapacağım. İstediğiniz her şeyi de sorabilirsiniz. Yarın açıklayacağım" dedi

Giriş: 06.06.2023 - 20:30 | Güncelleme: ABONE OL
Rıza Çalımbay’dan ayrılık sinyali: Yarın açıklayacağım
İHA

Spor Toto Süper Lig’in son haftasında Kayserispor’u konuk eden ve sahadan 1 puanla ayrılan Sivasspor’da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.

Karşılaşmayı değerlendirerek sözlerine başlayan Çalımbay, “Bundan önce oynadığımız Konya maçı bizim için daha önemliydi. Bu maçta da kazanmak istiyorduk. İki takımda kazanmak için oynadı. İki takımda defans yapmadı. Güzel bir lig maçı oldu. Arkadaşlar gerçekten maçın başından sonuna kadar iddiamız olmasa da güzel mücadele ettiler. Bu sezon benim için çok zor bir geçen sezon oldu ama atlattık” dedi.

"İLK DEFA DUYACAĞINIZ ŞEYLER OLACAK"

Bir basın mensubunun “Sivasspor’da devam etmeyi düşünüyor musunuz?” sorusuna Çalımbay, “Yarın ben toplantı yapacağım. İstediğiniz her şeyi de sorabilirsiniz. Yarın açıklayacağım, her şeyi de bana sorabilirsiniz. Yarın her şey olabilir ona göre açıklama yapacağım. İlk defa duyacağınız şeyler olacak” cevabını verdi.

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