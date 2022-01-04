Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Süper Lig'in ilk yarısı ve Türkiye Kupası'ndaki hedefleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Sezonun ilk yarısını istedikleri gibi tamamlayamadıklarını belirten Çalımbay, "Bütün takımlardan önce sezonu açtık ve maçlar oynadık. Oynadığımız bütün maçlar Avrupa kupası maçlarıydı. Hazırlık dönemini tam olarak tamamlamadan maçlara başladık. Hem Avrupa hem de lig maçları oynamak zaman zaman zor oldu. Sakatlanan arkadaşlarımız oldu. Lig maçlarında istediğimiz şeyler olmasa da Avrupa maçlarında çok güzel maçlar oynadık. Çok güzel de galibiyetler aldık. Ülkemize de puanlar kazandırdık. 2 sezondur Avrupa'ya gidiyoruz bu da büyük bir başarı. Hatırladığım kadarıyla son 10 yılda üst üste Avrupa'ya giden bir Anadolu takımı yok herhalde. Lige istediğimiz gibi başlayamasak da sonradan toparlandık. İyi şekilde puanlar topladık ve ligi 26 puanla kapattık" diye konuştu.
"LİGDE İLK 4 MAÇIMIZ ÇOK ÖNEMLİ"
Spor Toto Süper Lig'in ikinci devrenin ilk 4 haftasında oynayacakları karşılaşmaların final niteliğinde olduğunu kaydeden Çalımbay, "Konyaspor, Trabzonspor, Göztepe ve Fenerbahçe maçlarımız var. Bunların hepsini iyi şekilde bitirmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.
"GRADEL VE FAJR TAKIMIMIZIN EN ÖNEMLİ OYUNCULARINDAN"
Takımın önemli isimleri Max Gradel ve Fayçal Fajr'ın Afrika Kupası'na gittiğini hatırlatan Çalımbay şunları söyledi:
"Bizim için çok büyük eksiklik. İkisi de takımımızın en önemli oyuncularından. Onlara ihtiyaç duyacağız. Bu yüzden az da olsa yönetimden transfer istedik. Şu an bu transferleri gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Onlar gelene kadar alabileceğimiz kadar puanları almaya çalışacağız. Onlar da geldikten sonra daha güçlü bir takım olacağız. Tek hedefimiz geçtiğimiz sezonu nasıl güzel bir yerde bitirdiysek, aynı şekilde bu sezon da ligi iyi şekilde bitirmek için ne gerekiyorsa yapacağız."
'KUPAYA ÖNEM VERİYORUZ'
Taraftarlardan maçlara biraz daha ilgi göstermesini isteyen Rıza Çalımbay, "Taraftarımıza gerçekten çok ihtiyacımız var, özellikle ligin ikinci yarısında. İkinci yarı telafisi olmayan maçlar oynayacağız. Bazen eksikliklerimiz, sıkıntılarımız olacak ama taraftarımızı hep yanımızda görmek istiyoruz. Mutlaka maçlarımıza gelmeleri lazım. Taraftarımızla bir bütün olarak ikinci yarıda maçlarımızı iyi bitirmek için mücadele edeceğiz. Takımımıza güveniyorum. Çok iyi işler yapacağımıza da inanıyorum. Kısa zamanda çok maç oynayacağız. 3 tane transfer istedim. Bunları da yaparsak çok daha iyi ve alternatifli bir kadromuz olacak. Ziraat Türkiye Kupası da çok önemli bizim için. Bu sene çok önem veriyoruz. Orda da çok iyi yerlere gelmek istiyoruz. Hedeflerimizden bir tanesi de Türkiye Kupası" dedi.
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