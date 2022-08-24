Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, maçın oynanacağı Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda basın toplantısı düzenledi. Çalımbay, “Avrupa'nın en iyi takımlarından birisiyle oynayacağız ve bunun farkındayız. İlk maçımızda kolay geçmedi ve zor geçti. Ama maçın ilk yarısı bitti burada ikinci yarısı başlayacak. Tabii ki burada daha farklı bir biçimde oynamamız gerekiyor. Her türlü riski de göze almamız gerekiyor. Herkesin oradaki maçın çok çok üzerine çıkıp oynaması gerekiyor. Kadroda değişiklik olacak, maçın sonlarına doğru durumu götürdüğümüz takdirde de her türlü riske gireceğiz. Çünkü bu maç bizim için çok önemli, Türkiye için çok önemli. Onun için herkesin iki kat daha konsantre olması ve mücadele etmesi gerekiyor. Bunların hepsini de yapacağız, her türlü riske gireceğiz. En büyük destekçimiz de taraftarımız olacak. Onların da desteğiyle, takımıma güveniyorum ve çok güzel şeyler yapacağımıza inanıyorum” dedi.
“Takımımızda sakat yok”
Takımda sakat oyuncunun olmadığını söyleyen Çalımbay, “Sakat olan arkadaşımız yok, maç eksiği olan arkadaşlarımız var. Özellikle yeni transfer arkadaşlarımız tam net şekilde hazır değil. Bu bizim için çok büyük bir dezavantaj oluyor. Ama kim oynarsa oynasın, önemli olan maçı kazanmak. Herkesin de maçın başından sonuna kadar iyi konsantre olup, hem de mücadele ederek oynaması gerekiyor. Hepsinin farkındayız, onun için kadroda kimin çıktığı önemli değil. Önemli olan sahaya kim çıkıyorsa ilk maçtan daha fazla performans göstermeleri şart” ifadelerini kullandı.
“Herkes üzerine düşeni yapacak”
Bir gazetecinin “İlk maç 3-1 bitti. Skor dezavantajı var. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?” şeklindeki sorusuna Çalımbay,
“İlk maçın skoru önemli değil, önemli olan maça iyi başlamak. Ne kadar erken gol bulursak o kadar iyi. Takımımın pozisyonlara gireceğine inanıyorum. Son oynadığımız lig maçında bir sürü pozisyonlara girdik. Son paslara dikkat etmedik. Takımımın pozisyona girmeme ihtimali yok, kesinlikle pozisyona gireceğiz. Önemli olan onları değerlendirmek, onları değerlendirirsek maç çok farklı bir yerlere gelir. Bence en önemli şey takımdır, takım oyunudur. Takım olarak iyi performans yaptığınız zaman iyi sonuçlar alırsınız. Her oyuncu skor ve asist yapmak ister ve takımına en büyük katkıyı sağlamak ister. O yüzden en önemli şey taraftarımızın desteğiyle, onlara isteğini vermek ve gruplara katılabilmek.”
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