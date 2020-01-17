17 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Çalımbay, antrenman öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ligin ikinci yarısının ilk maçını Beşiktaş'a karşı oynayacaklarını anımsattı.
Ligin ilk yarısında çizdikleri grafiği ikinci yarıda da sürdürmeyi hedeflediklerini belirten Çalımbay, "Hatta bunun üzerine çıkmak istiyoruz. Zaman zaman sıkıntılar yaşıyoruz ama ligin ikinci yarısına kupa maçıyla çok iyi başladık. Bu da moral açısından iyi oldu." dedi.
Beşiktaş maçının kolay olmayacağını vurgulayan Çalımbay, "Bu maç iki takım için de çok önemli. Bizim tek sıkıntımız sakat ve cezalı oyuncularımızın olması. Biraz önce de Arouna Kone sakatlandı ve antrenmanı bıraktı. İyi atlatmamız gerekiyor. Beşiktaş ile İstanbul'da ve taraftarının önünde oynamak çok zordur. İyi şeyler yapmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Üç ihtimalli bir maç oynayacağız. Tek düşüncemiz ilk yarıda oynadığımız oyunlara devam etmek." diye konuştu.
"BİR AN ÖNCE TAKVİYE YAPMAMIZ GEREKİYOR"
Ukraynalı orta saha oyuncusu Serhiy Rybalka'nın sözleşmesinin dondurulduğunu, Portekizli forvet Hugo Vieira'nın da uzun süren sakatlığı nedeniyle takıma fayda sağlayamadığını aktaran Çalımbay, şunları söyledi:
"İkisi de bir sakatlık yaşadılar, eski sakatlıkları nüksetti. Rybalka'nın sözleşmesi donduruldu, Hugo ile de görüşülüyor, onun da büyük ihtimalle öyle olacak. Bizim bir an önce takviye yapmamız gerekiyor, ona uğraşıyoruz. Yetiştirmeye çalıştık ama istediğimiz şekilde oyuncu bulamadık. Onun için tekrar araştırmalarımız devam ediyor, inşallah kısa sürede bitireceğiz. Hakikaten şu anda ihtiyacımız var. Fernando'nun durumu 6 haftayı bulur, belki daha fazla olabilir. Onun için o bölgede bir sıkıntı yaşayacağız. Yönetimle tekrar görüşeceğiz ve ona göre takviye yapmaya çalışacağız. Takımımıza uyum sağlayacak arkadaşları bulmaya çalışıyoruz."
Transfer sayısını yaşanan sakatlıklardan dolayı artırma durumunu Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz ile görüşeceklerini de dile getiren Çalımbay, ikinci yarı maçların çok zor geçeceğini ifade etti.
Ziraat Türkiye Kupası'nda da ilerlemek istediklerini sözlerine ekleyen Çalımbay, bu sebeple alternatifli bir kadroya ihtiyaç duyduklarını söyledi.
Rıza Çalımbay, İstanbul'daki Sivaslı taraftarları Beşiktaş ile oynayacakları karşılaşmaya davet etti.
ANTRENMAN
Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 18. haftasında 19 Ocak Pazar günü Beşiktaş'a konuk olacağı karşılaşmanın hazırlıklarını kulüp tesislerindeki antrenmanla sürdürdü.
Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki idman koşuyla başladı. Isınma hareketlerinin ardından top kapma ve pas çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanın son bölümünü ise çift kale maçla tamamladı.
Forvet Arouna Kone, ayağında oluşan ağrı nedeniyle idmanı yarıda bıraktı.
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