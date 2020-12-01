Çalımbay, kulübün resmi internet sitesine yaptığı açıklamada, hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da mücadele ederken, birçok sorunla da uğraştıklarına dikkati çekti.
UEFA Avrupa Ligi'ndeki Karabağ maçına 14 kişi ile çıktıklarını anımsatan Çalımbay, ligde dün Göztepe ile yaptıkları karşılaşmada da çok eksik bir kadroyla sahada yer aldıklarını ifade etti.
Çalımbay, haftada 3 maç oynadıklarına değinerek, "Göztepe karşısında gayet iyi oynuyorduk, Göztepe de iyi mücadele ediyordu. Ortada giden bir maç vardı. Maçta bariz bir ofsayt pozisyonu var. Bu önümüzde oluyor. Hakemi uyarıyoruz bakmıyorlar, 'VAR'a gidin diyoruz gitmiyorlar. Bütün kamuoyunun kabul ettiği bu pozisyondan gol yiyoruz. Takım adına, Demir Grup Sivasspor adına, taraftarımız adına çok üzülüyorum. Ben Sivaslıyım. Bunun için çok üzülüyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Bu hatalardan dolayı konuşmak zorunda kaldığını vurgulayan Çalımbay, şunları kaydetti:
"Bu hataların neden yapıldığını da bir türlü çözemedik. Açıklamamda örnek verdim, Karagümrük maçında, Galatasaray maçında, Göztepe maçında ve Çaykur Rizespor maçında yapılan hataların hepsini söyledim. Galatasaray bölümünü almışlar, kendi kafalarına göre başka yere çekmeye çalışıyorlar. Onu yapamazlar. Galatasaray başkanı Cengiz Bey benim çok yakından tanıdığım birisidir. Çok yakın bir dostluğumuz, arkadaşlığımız var. Fatih Terim benim zaten hocam. Beraber oynadık. Benim saygım sonsuzdur Galatasaray'a. Bizim hiçbir camia ile işimiz olmaz. Biz sadece hakemlerin hata yaptığını söylüyoruz. Bizim hiçbir takıma karşı saygısızlığımız olamaz. Biz sadece onlarla oynadığımız maçta yaşanan hakem hatalarını söylüyoruz. O hataları Galatasaray'a karşı yapsalar onların da sesini çıkartması gerekiyor ki çıkartıyor da zaten. Biz burada sadece hakkımızı koruyoruz. Ne Galatasaray ne de başka takımla dostluğumuzu bozamazlar."
Çalımbay, hakem hatalarını konuşmak istemediğini belirterek, "Hakem hataları ile çok maç kaybettik. Biz zaten çok sıkıntılı durumdayız. Önümüzde Villarreal maçı var. Mutlaka kazanmamız gereken bir maç. Çok eksiğimiz var. Bunlarla uğraşırken bir de hakem hatalarıyla uğraşmak istemiyoruz. Takımlarla mücadelemizi yaparız ama maçı belirleyen hakem olursa tabii ki biz de o hatasını söyleyeceğiz. Maçın kaderini hakemler belirlemesin." ifadelerini kullandı.
Hakemlerin VAR'ı kullanamadıklarını savunan Çalımbay, şöyle devam etti:
"Göztepe maçındaki pozisyon gözünün önünde 53 santim ofsayt. Sen bunu göremiyorsan tabii bunda kasıt arayacaksın. Karagümrük maçında arkadaşımız topa vuruyor, sen buna penaltı çalıyorsan bundan kasıt arayacaksın. Galatasaray maçında 3 tane penaltı pozisyonu var. Birini verdi, ikisini vermedi. Ben sadece Demir Grup Sivasspor'un hakkını korumaya çalışıyorum. Hakemlerin yaptığı hataları söylemeye çalışıyorum. Göztepe maçında yapılan hatayı söylemememiz mümkün değil. Bunun dışında bizim kimseyle sorunumuz yok. Biz, Türkiye'nin en mütevazı kulüplerinden birisiyiz. Bizim onlara saygımız var. Onların da bize saygısı olsun. Hiçbir hakem hatasından maç kazanmadık ama hakemlerin yüzünden çok maç kaybettik."
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