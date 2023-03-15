UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu rövanş karşılaşmasında Sivasspor yarın sahasında Fiorentina'yı konuk edecek. 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma öncesinde kırmızı-beyazlı ekibin teknik direktörü Rıza Çalımbay ve İspanyol kanat oyuncusu Samuel Saiz, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Fiorentina maçına iyi hazırlandıklarını belirten Rıza Çalımbay, "Tabi ki biz kolay bir maç oynamayacağız, bunun farkındayız. Rakibe baktığınızda belki bizim bütçemizin 10 katı daha fazla bir takım. Çok kaliteli oyunculara sahip bir takım. Ama biz bundan önce nasıl güzel şeyler yaptıysak, bu maçta da yapacağız. Maçın ilk yarısı oradaydı şimdi ikinci yarısını oynayacağız. Tabi ki nasıl bir tehlikeli takım olduğunu, çok iyi şeyler yapacaklarını biliyoruz. Ona göre de tedbirlerini alacağız. İlk maçtan onlar bizi tanıyor, biz de onları tanıdık. Çok çekişmeli bir maç olacağına inanıyorum. Bu maç Sivas camiası için de çok önemli. Taraftarların da tribünleri dolduracağına inanıyorum. Sivasspor için tarihi bir maç. Bu maçı geçtiğimizi takdirde çeyrek final oynayacağız. Bizim gibi mütevazi bir takım için çok önemli bir şey. İyi şeyler yapacağımıza inanıyorum. Bu ara çok lig maçı oynuyoruz. Aynı zamanda Avrupa kupası maçları oynuyoruz. Bunların yorgunluğu, sakatlığı, bıkkınlıkları oluyor. Bütün takım olarak bu maça odaklandık. Kazanmak için her şeyi yapacağız" ifadelerini kullandı.