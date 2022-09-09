Rıza Çalımbay, karşılaşmanın ardından Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda düzenlediği basın toplantısında, rakiplerinin grubun en güçlü takımı olduğunu söyledi.
Karşılaşmadan mutlak puan almaları gerektiğini belirten Çalımbay, "Maça kötü başladık ve hata yapıp gol yedik ama hiçbir zaman da oyundan kopmadık." dedi.
Karşılaşmanın baskılı geçtiğini vurgulayan Çalımbay, şunları kaydetti:
"Baskıda yedik, 10 kişi de kaldık ama gerçekten takımım maçın başından sonuna kadar hatalar yapsa da mükemmel şekilde mücadele etti. Mükemmel şekilde bir maç oldu ve çok çekişmeli geçen bir maç oldu. Bunun için şu anda gruptaki herkesin birer puanı var. Esas maçlar bundan sonra başlayacak. Ben takımıma güveniyorum, hazır olmayan arkadaşlarımız var. Onlar da o zamana kadar hazır oldukları takdirde gruptan çıkacağımıza inanıyorum. Maçı kaybedebilirdik de kazanabilirdik de. Çok çekişmeli, güzel bir maç oldu, gerçekten bir Avrupa maçı oldu. Oyuncularımı mücadelesinden dolayı kutluyorum."
Karşılaşmada kendilerine destek veren taraftarlara teşekkür eden Çalımbay, "Maç sonuna kadar destek verdiler. Bu desteği verme nedenleri de sahadaki arkadaşlarımızın mücadelesini görmeleriydi. Yeni gelen arkadaşlarımızın etkili olacaklarını gördüler. Bu nedenle de büyük bir destek verdiler." diye konuştu.
SLAVIA PRAG CEPHESİ
UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu ilk haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile 1-1 berabere kalan Çekya temsilcisi Slavia Prag Teknik Direktörü Jindrich Trpisovsky, maçı kazanamadıkları için üzgün olduklarını söyledi.
Karşılaşmanın oynandığı Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda basın toplantısı düzenleyen Trpisovsky, maça iyi başladıklarını belirtti.
Baskı yaparak öne geçtiklerini aktaran Trpisovsky, "Rakibi hataya zorladık ve ilk golü biz kaydettik. Genel olarak baktığımızda çok iyi oynadığımızı düşünüyorum. Çok top kaybetmemizden dolayı da 1 gol yemiş bulunduk ve maç berabere bitti." dedi.
Karşılaşmanın ikinci yarısında oyuncu değişiklikleri yaptıklarını dile getiren Trpisovsky, şunları kaydetti:
"Çünkü oyuna başlayan oyuncularımızdan bazılarında beklediğimiz performansı göremedik. Bu sebeple değişikliği yaptık. Ondan sonra çok şans yakaladık ancak bu şansları sonuçlandıramadık. Bugün skor kaydetmekten ziyade hataya sebebiyet verdik. Bu hatalarımız da rakibimizin kontratak gerçekleştirmesine sebep oldu. Bugünkü üzüntüm teknik olarak çok hatalar yapmış olmamız, bu maçı kazanabilecekken kazanamamış olmamız."
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