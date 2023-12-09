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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Rıza Çalımbay: Oyuncularım kapasitelerinin çok altında oynadılar - Beşiktaş Haberleri

        Rıza Çalımbay: Oyuncularım kapasitelerinin çok altında oynadılar

        Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında ağırladığı Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup olan Beşiktaş'ta teknik direktör Rıza Çalımbay, oyuncularının kapasitelerinin çok altında bir performans ortaya koyduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2023 - 22:48 Güncelleme: 09.12.2023 - 22:48
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        "Kapasitelerinin çok altında oynadılar"
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        Tüpraş Stadı'nda oynanan derbinin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Çalımbay, çok üzgün olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

        "Aldığımız mağlubiyetin yanı sıra taraftarımıza üzüldüm. Gerçekten mükemmel bir taraftar kitlesi vardı. Çok şey bekliyoruz oyunculardan. Ben de hepsinden çok daha fazla şey bekliyordum. Beklentimizin çok altında bir oyun oldu. Oyuncular kapasitelerinin çok çok altında oynadılar. Elimizden geldiğince değişiklikler yaptık. İlk yarının sonlarına doğru hem Gedson hem de Umut'un sakatlanması çok kötü oldu. Zaten onların yerini dolduracak oyuncu yoktu. İşin gerçeği, hiç beklemediğimiz bir mağlubiyet ve oyun oldu."

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        Çok fazla sakat futbolcunun olduğunu hatırlatan Rıza Çalımbay, "Takım sakat diyorum, kimse inanmıyor. Ben ilk geldiğimde 10 sakat vardı. Arada milli maç oldu ama çalıştıramadık. Daha 1 ayım dolmadı. Takımla sezon başı geçirsem olay daha farklı olurdu belki de bu takımın yarısı olmazdı. Takımın içine girdiğinizde ummadığınız şeyler karşınıza çıkıyor. Ne olursa olsun bu takımın bu oyunu oynamaması lazımdı. Oyuncu arkadaşların performanslarını göstermesi lazımdı. Aldığımız takım fizik olarak istediğimiz gibi değildi. Sakat oyunculara istediğimiz antrenmanları yaptıramadık. Ben gerçeği söylüyorum. Bu maçta çok şey beklediğimiz arkadaşlardan istediğimiz verimi alamadık. İçeriye 1-1 girdik ama bazı sıkıntılardan dolayı maç istediğimiz gibi olmadı." ifadelerini kullandı.

        Sezon başı kurulan kadroyu da eleştiren Çalımbay, "Sezon başı gelseydik farklı bir kadro yapabilirdik. Yapacağımız takım da yukarıya gidecek bir takım olurdu. Burası Beşiktaş ve her türlü oyuncuyu alma şansınız oluyor." dedi.

        "Beşiktaş hala yarışın içinde mi?" sorusuna Rıza Çalımbay, şu cevabı verdi:

        "Beşiktaş'ta hedef bitmez, Türkiye Kupası olur ligde ikincilik olur, birincilik olur güzel bir seri yakalarsak. Yönetim benden rapor istiyor. İstediğim raporu geldiklerinde veremedim, maçı izlediler bugün. Eski futbolcu arkadaşlarım da var yönetim içinde, tedbirler alınacak. Ligde de Türkiye Kupası'nda da hedefimiz var."

        Kadro dışı bırakmayı düşündükleri futbolcu olmadığını aktaran Çalımbay, Vincent Aboubakar'ı yedek bırakmasıyla ilgili, "Sağda Cenk, ortada Aboubakar, solda Muleka. Bu bize bir şey getirmiyor. Biz de mecburen sol açıkta sorun olunca Muleka'yı kullanabiliyoruz. O zaman da hamle oyuncumuz kalmıyor ofansif olarak. MKE Ankaragücü maçında Cenk'i hamle oyuncusu olarak tuttum ve girince iyi oynadı, maçı da iyi bitirdik sayılır. Aboubakar'la konuştuk, Cenk'i başlatıp onu da hamle oyuncusu olarak tutma kararı aldık. Kendisiyle de konuştum, bunu anlattım. " değerlendirmesinde bulundu.

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