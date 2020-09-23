Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, kulübün resmi sitesine yaptığı açıklamada, takımların lige henüz hazır olmadıklarına dikkati çekti.
Takımların hala transfer yaptığını, oyuncuların gelip gittiğini vurgulayan Çalımbay, "Hiçbir takım hazır değil. Aradan sonra lig bambaşka şekil alacak." açıklamasında bulundu.
Ligin 2. haftasında deplasmanda oynadıkları Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçını kazandıkları için mutlu olduklarını aktaran Çalımbay, "Sahamızda ilk hafta şansız bir maç kaybettik, onu telafi etmemiz gerekiyordu. Maça iyi başladık ve iyi de gidiyordu. Mağlup duruma düştük ama son 10 dakika güzel goller attık. İyi bir galibiyetle döndük ve bu bizim için iyi bir moral oldu. Takım açısından iyi bir güven oldu." ifadelerini kullandı.
"LİGDE KOLAY MAÇ YOK"
Ligde dördüncü haftayı bay geçireceklerini ve ardından da milli maç haftasına gireceklerini anlatan Çalımbay, şunları kaydetti:
"Bu arayı iyi bir şekilde değerlendirmemiz gerekiyor, 18 gün maç yapmayacağız. Ligde kolay bir maç yok. İyi mücadele etmezseniz, iyi konsantre olmazsanız, hep oyunun içinde olmazsanız kazanma şansınız olmuyor. MKE Ankaragücü maçını iyi bir şekilde bitirmemiz gerekiyor ki araya iyi bir moralle girelim. Milli maç arasında hazırlık maçı da yapabilirsek bizim için muhteşem olacak. Takıma yeni gelen arkadaşlarımız var, hazır olmayan arkadaşlarımız var, uyum süreci yaşayan arkadaşlarımız var. Bu ara bizim için mükemmel oldu."
Takımda bazı oyuncuların hazır olmadığını belirten Çalımbay, "Fayçal geldi 3 gün sonra maça çıktı. Max Gradel ve Casimir Ninga öyle oldu. Yeni transferlerin uyumu biraz zaman alacak. Ondan sonra istediğimiz şeyler rahatça yapabileceğiz. Bizim takımımız bu değil. Bunun çok çok üstüne çıkmamız gerekiyor. Onu da sağlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.
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