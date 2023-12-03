Rıza Çalımbay: Hayatımda bu kadar sakatlık görmedim

Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Ankaragücü maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Başkanlık seçimi için konuşan Çalımbay, "Her şeyden önce Beşiktaş için önemli bir gün. Kongre günü. İyi bir şekilde geçeceğine inanıyorum kongrenin. Gelecek olanlar Beşiktaş'a faydalı olacak insanlar." dedi.

"HAYATIMDA BU KADAR SAKATLIK GÖRMEDİM"

Siyah beyazlılardaki sakatlıklar hakkında konuşan Çalımbay, "Biz 2 gün önce bir maç oynadık. O maçı 9-10 eksikle, hedefsiz oynadık. Sakatlık olmasın diye korktuk ama yine yakalandık. Hedefimiz lig ve Türkiye Kupası. Şu ana kadar 2'de 2 yaptık, kazanırsak 3'te 3 olacak. Ondan sonra Fenerbahçe maçı var. Bu maç, Fenerbahçe maçından daha önemli. Bunu iyi geçersek, daha önemli bir yere geleceğiz. Ben oyuncu arkadaşlara, iyi şeyler yapacağımıza inanıyoruz. Sakatlıklar dışında sorun yok. Gerçek bu. Futbol ve antrenörlük hayatımda bu kadar sakatlık görmedim, gerçekten görmedim. Yapacak bir şey de yok zaten. Oyunun kaderini değiştirecek oyuncular, sakat olanlar. Ona da yapacak bir şey yok. Sağlam arkadaşlarla elimizden geleni yapıyoruz. Oyuncuları yerinde oynatamıyoruz. Şu anda bile yerinde oynatamadığımız arkadaşlar var. Yapacak da bir şeyimiz yok." dedi.