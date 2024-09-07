Rıza Çalımbay, Hatayspor ile anlaştı! - Futbol Haberleri

Rıza Çalımbay, Hatayspor ile anlaştı! - Futbol Haberleri

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Hatayspor, teknik direktör Özhan Pulat ile yolları ayırdı ve Rıza Çalımbay ile anlaştı.

Teknik Direktörlük kariyerine Beşiktaş'ta yardımcı antrenör olarak başlayan Çalımbay, Göztepe, Denizlispor, Ankaragücü, Çaykur Rizespor(3), Beşiktaş(2), Ankaraspor, Eskişehirspor, Sivasspor(2), Mersin İdman Yurdu, Kasımpaşa, Antalyaspor, Trabzonspor, Konyaspor takımlarını çalıştırdı.

En son Beşiktaş'ı çalıştıran deneyimli teknik direktör, toplam 639 maçla Süper Lig'de en çok maça çıkan teknik direktör unvanını koruyor.