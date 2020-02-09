09 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Süper Lig’in 21. hafta maçında DG Sivasspor, sahasında Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, maçın hakemi Halis Özkahya’ya VAR’a gitmediği için tepki gösterdi.
Çalımbay, “Her şeyden önce güzel bir maç oldu. Bizim açımızdan çok kritik bir maçtı. İyi bir şekilde bitirmemiz gerekiyordu. Bundan 2 gün önce kupa maçı oynadık. 5-6 tane takımımızı etkileyecek sakatlarımız vardı. Kulübede de ofansif anlamda müdahale edecek oyuncumuz yok gibiydi Yasin Öztekin'in dışında. Her şeye rağmen maçın başından sonuna kadar mükemmel oyun oynadık. Gol yememize rağmen oyundan kopmadık ve golümüzü de bulduk. İlk yarıda iyi oynadığımız bölümlerde son paslarda biraz dikkat edebilseydik, rahatlıkla galip gelebileceğimiz bir maçtı. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Bugün üzüldüğümüz şeylerden biri de bir kere bizim için VAR'a gidin. Türkiye'de en çok gol atan takımlardan birisiyiz ama bir tane bile penaltımız yok. Bir sürü penaltı pozisyonumuz var. Hakem arkadaşlarımız bir santim ile golümüzü yediler Çaykur Rizespor maçında. Bugün de gidip bakabilirdi VAR'a” dedi.
Ligde ve kupada çok kritik maçlarının olduğunu ifade eden Çalımbay, “Yolumuz çok uzun. Haftaya da çok kritik maçımız var. Öncesinde kupa maçımız var. Ardından Trabzon'da çok zor bir maç oynayacağız. İki takım için de önemli bir maç olacak. Tek hedefimiz oradan puan ya da puanlarla ayrılmak. Takımıma inanıyorum. Eksik arkadaşlarımız da gelebilirse daha alternatifli bir kadroyla gitmiş olacağız. Tek amacımız oradan iyi bir şekilde dönmek. Hakemler bizimle ilgili VAR'a gitmiyor. Bir gitseler belki görecekler. Biz mütevazi ve iyi bir takımız. Kimseyle işimiz gücümüz olmuyor. Bizim onlara saygı gösterdiğimiz gibi onların da bize saygı göstermelerini bekliyoruz. Hakem iyi bir maç yönetti ama o pozisyonda VAR'a gitseydi çok daha farklı bir şeyler çıkacaktı. Pes etmek yok. Sonuna kadar elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.
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