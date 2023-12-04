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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Rıza Çalımbay, Fenerbahçe maçında - Fenerbahçe Haberleri

        Rıza Çalımbay, Fenerbahçe maçında

        Süper Lig'de 14. haftanın kapanış maçında ile Sivasspor karşı karşıya geldi.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 04.12.2023 - 21:03 Güncelleme: 04.12.2023 - 21:03
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        Rıza Çalımbay, Fenerbahçe maçında
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        Bu müsabakaya sarı-lacivertli taraftarlardan yoğun bir ilgi olurken, Teknik Direktörü Rıza Çalımbay da maçı Şükrü Saraçoğlu Stadyumu’nun protokol tribününden takip etti.

        Uzun yıllar Sivasspor'da görev alan ve kırmızı-beyazlı takımla 1 Türkiye Kupası zaferi de yaşayan deneyimli teknik direktör, Beşiktaş'ın Fenerbahçe ile haftaya oynayacağı derbi maçı öncesinde ezeli rakibi yakından izledi.

        Haftaya derbi heyecanı yaşanacak

        Bu hafta deplasmanda Ankaragücü ile 1-1 berabere kalan siyah-beyazlılar, Süper Lig’in 15. haftasında 9 Aralık Cumartesi günü derbi maçta Fenerbahçe’yi konuk edecek.

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