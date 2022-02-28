Sivasspor’da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, kulübün resmi internet sitesine açıklamalarda bulundu. Ligde geçtiğimiz hafta 3-2 kaybettikleri Beşiktaş maçında iyi bir oyun ortaya koyduklarını söyleyen Çalımbay, “Maçın başından sonuna kadar çok iyi oynadık. Kaçırdığımız net pozisyonlar oldu. Tek sıkıntımız yemememiz gereken goller yedik. Onun dışında takımımdan çok çok memnunum. İyi iyi mücadele edildi, çok iyi futbol oynandı. Kapanmadık, galip gelmek için her şeyi yaptık. Takımımı tebrik ediyorum” diye konuştu.
"KUPA HEDEFLERİMİZDEN BİR TANESİ"
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında çarşamba günü sahalarında oynayacakları Fatih Karagümrük maçı öncesi taraftara da seslenen Çalımbay, “Kupa maçı bizim için çok önemli. Bu maçta bizim taraftara çok ihtiyacımız var. Taraftarımızın mutlaka bu maça gelmesi gerekiyor. Kupa da hedeflerimizden bir tanesi. Onun için bu maçı mutlaka iyi bir şekilde geçmemiz gerekiyor. Bu taraftarsız olmaz. Mutlaka taraftarımızın gelmesi gerekiyor. Oyuncular bile maçtan önce; ‘Taraftar var mı, taraftar geldi mi?’ diye soruyor. Futbolcularımız taraftarla birlikte oynamayı çok istiyor. Taraftar bizim için büyük bir güç. Bundan önce ki yıllarda hep taraftarlarımızla birlikte güzel şeyler yaptık” şeklinde konuştu.
"TEK SIKINTIMIZ HER ZAMANKİ GİBİ SAKATLARIMIZ"
Ligde zor maçların olduğunu söyleyen Çalımbay, “Antalyaspor ve Adana Demirspor deplasmanları bizim için çok kritik. Ligde ki en kritik maçlarımızı oynayacağız. Tek sıkıntımız her zaman ki gibi sakatlarımız. Bu sezon ideal bir 11 ile hiçbir zaman sahaya çıkamadık. Hep eksikler, hep sıkıntılar oldu. Ligde ki 3 maçımızı iyi bir şekilde bitirip, Karagümrük takımını da elersek bizim için mükemmel olur. Onun için herkesin takımına destek vermesi gerekiyor” dedi.
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