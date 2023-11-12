Rıza Çalımbay'dan sakatlık açıklaması: Çok uzun sürer...

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Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş evinde Rams Başakşehir'i ağırlıyor.

Karşılaşma öncesinde siyah-beyazlıların yeni teknik direktörü Rıza Çalımbay, ilk 11 seçimini ve takımdan beklentilerini yayıncı kuruluşa değerlendirdi.

Çalımbay takıma katıldığı için mutlu olduğunu söylerken, "Burada bulunduğum için mutluyum. Doğduğum büyüdüğüm, en çok oynadığım yer. Zor günlerinde çağırdılar, geldim. Elimden geleni yapacağım." ifadelerini kullandı.

İlk 11'de olan ve olmayan isimler için ise Çalımbay, "Eric Bailly ve diğerleri ile ilgili konuşmak uzun sürer. Çok eksiğimiz var. Ancak ne kadar eksik olursak olalım sahada elimizden geleni yapacağız. Bailly boynunda sakatlık olduğunu söyledi."